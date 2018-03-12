Нацбанк Польши спрогнозировал спад наплыва украинцев в страну

Порядка 200–300 тыс. украинцев будут прибывать на польский рынок труда на протяжении нескольких лет. Об этом в понедельник заявил замдиректора департамента экономического анализа Национального банка Польши Яцек Котловский на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, темпы роста количества работников из Украины постепенно замедляются.

«Больших изменений нет. У нас около миллиона украинцев. Количество растет, но растет медленнее, потому что апогей пришелся на 2017 или даже 2016 год», — отметил представитель Нацбанка.

Согласно оценкам польских экономистов, к 2050 году нехватка работников в возрасте от 18 до 44 лет на польском рынке труда составит более 10 млн человек.