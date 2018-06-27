Постпред России назвал нынешнее состояние ОЗХО «жалким зрелищем»

Раскол в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) очевиден, она представляет собой «жалкое зрелище». С таким заявлением в среду, 27 июня, выступил постоянный представитель России в ОЗХО Александр Шульгин.

«Организация, некогда успешная, заслужившая Нобелевскую премию мира, являет собой жалкое зрелище: раскол, политизация. Всё это по вине наших британских-американских партнеров», — подчеркнул он.

«То, что навязывают британцы с американцами, — это прокурорская функция, функция расследования, медицинская экспертиза. Ничего подобного в конвенции (о запрещении химического оружия. — Ред.) нет», — цитирует Шульгина «РИА Новости».

По его словам, Москва «рассматривает эту цель как посягательство на исключительные прерогативы СБ ООН».

Говоря об итогах голосования, постпред РФ отметил, что «западники в полной мере воспользовались странной спецификой голосования на конференции, согласно которой воздерживавшиеся и не участвовавшие в нем вообще не принимаются в расчет».

Вместе с тем, по его словам, позицию России поддержали в числе других Китай, Индия, ЮАР. «Если просто сложить население всех этих стран, вы увидите, какая значительная часть человечества выступила против этих вредных планов западного лагеря», — отметил Шульгин.

Он добавил, что «в ОЗХО нет никакого смысла без России».

«РФ была крупнейшим обладателем химоружия, мы активным и самым добросовестным образом работали с организацией... Мы уничтожили последний боеприпас в прошлом году», — подчеркнул Шульгин.

Ответ России будет выверенным, тщательным, сбалансированным, с учетом национальных интересов, заключил постпред.

Ранее 27 июня участники специальной сессии ОЗХO приняли британский проект резолюции по расширению полномочий. Документ позволит специалистам организации указывать на виновников применения химоружия или отравляющих веществ.