Прямой эфир

Постпред России назвал нынешнее состояние ОЗХО «жалким зрелищем»

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Раскол в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) очевиден, она представляет собой «жалкое зрелище». С таким заявлением в среду, 27 июня, выступил постоянный представитель России в ОЗХО Александр Шульгин.

«Организация, некогда успешная, заслужившая Нобелевскую премию мира, являет собой жалкое зрелище: раскол, политизация. Всё это по вине наших британских-американских партнеров», — подчеркнул он.

Былое и Дума
Кому нужен скандал с новой «химатакой» в Сирии

«То, что навязывают британцы с американцами, — это прокурорская функция, функция расследования, медицинская экспертиза. Ничего подобного в конвенции (о запрещении химического оружия. — Ред.) нет», — цитирует Шульгина «РИА Новости».

По его словам, Москва «рассматривает эту цель как посягательство на исключительные прерогативы СБ ООН».

Говоря об итогах голосования, постпред РФ отметил, что «западники в полной мере воспользовались странной спецификой голосования на конференции, согласно которой воздерживавшиеся и не участвовавшие в нем вообще не принимаются в расчет».

Вместе с тем, по его словам, позицию России поддержали в числе других Китай, Индия, ЮАР. «Если просто сложить население всех этих стран, вы увидите, какая значительная часть человечества выступила против этих вредных планов западного лагеря», — отметил Шульгин.

Он добавил, что «в ОЗХО нет никакого смысла без России».

«РФ была крупнейшим обладателем химоружия, мы активным и самым добросовестным образом работали с организацией... Мы уничтожили последний боеприпас в прошлом году», — подчеркнул Шульгин.

Ответ России будет выверенным, тщательным, сбалансированным, с учетом национальных интересов, заключил постпред.

Ранее 27 июня участники специальной сессии ОЗХO приняли британский проект резолюции по расширению полномочий. Документ позволит специалистам организации указывать на виновников применения химоружия или отравляющих веществ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенатор не исключил выхода России из ОЗХО
Россия обвинила Лондон в попытке превратить ОЗХО в прокурорскую структуру

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017