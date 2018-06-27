Конюхов рассказал Путину о подготовке погружения в Марианскую впадину

Российский путешественник Федор Конюхов сообщил о подготовке погружения в Марианскую впадину в Тихом океане и попросил у президента России Владимира Путина «помощи и благословения» на это мероприятие.

27 июня глава государства вручил Конюхову орден Почета. Выступая на церемонии награждения в Кремле, путешественник рассказал, что вместе с российским сенатором, океанологом и исследователем Арктики Артуром Чилингаровым готовит погружение в Марианскую впадину.

Конюхов отметил, что проведение этой экспедиции «выведет нашу страну на первый уровень изучения Мирового океана», передает «Интерфакс». Также он выразил надежду на то, что «Россия сможет поставить флаг в самой глубокой точке нашей планеты».

Марианская впадина расположена в западной части Тихого океана, ее глубина составляет 10 994 м ниже уровня моря.

Путин в среду вручил государственные награды деятелям науки, культуры, спортсменам, космонавтам, работникам здравоохранения и сельского хозяйства.

В середине июня сообщалось, что Конюхов вместе со своим сыном решил отправиться на Северный полюс. Добираться до Арктики он будет на ледоколе «50 лет Победы». Путешественник намерен изучить рельеф местности, затем он планирует на воздушном шаре через Северный полюс перелететь в Канаду или Гренландию.