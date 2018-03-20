Федор Конюхов хочет спуститься на дно Марианской впадины. Это самое глубокое место на планете — 10 994 м ниже уровня моря. Батискаф для погружения в океан собирается построить ОСК. Напарником Федора станет известный полярник Артур Чилингаров. Экспедиция намерена взять пробы грунта с двух тектонических плит. Смельчаки собираются установить на дне российский флаг и православный крест.

На счету известного путешественника четыре кругосветных плавания. 15 раз Федор пересекал Атлантику на яхтах, один раз — на весельной лодке. Однажды Конюхов облетел планету на воздушном шаре за 11 дней. В 2020 году Конюхов поднимется в небо на самолете на солнечных батареях.

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