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Федор Конюхов отправится на Северный полюс на ледоколе

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Российский путешественник Федор Конюхов вместе со своим сыном решил отправиться на Северный полюс. Добираться до Арктики он будет на ледоколе «50 лет Победы».

По словам Конюхова, он намерен изучить рельеф местности, однако на этом его путешествие не закончится. Позже он планирует на воздушном шаре через Северный полюс перелететь в Канаду или Гренландию.

«Я давно готовлюсь. Я хочу перелететь северные земли через Северный полюс в Канаду на воздушном шаре. Мне выпала такая возможность на ледоколе пойти, чтобы посмотреть льды, потому что я примерно в такое же время буду лететь, посмотреть, какие ветра дуют, не только по компьютеру, по прогнозам, а наяву», — рассказал Конюхов телеканалу «Звезда».

Путешествие в Арктику он наметил на 2019 год.

В марте сообщалось, что Конюхов намерен спуститься на дно Марианской впадины, которая является самым глубоким местом на планете — 10 994 м ниже уровня моря. Батискаф для погружения в океан собирается построить Объединенная судостроительная корпорация.

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