Легендарный путешественник Конюхов впервые оказался в Горной Шории

Известный путешественник Федор Конюхов впервые приехал в Горную Шорию. Он провел там с семьей новогодние праздники и пообещал устроить летом сплав по местным рекам.

Как сообщает ИА FlashSiberia со ссылкой на администрацию Кемеровской области, семья знаменитого исследователя посетила Таштагол и горнолыжный курорт Шерегеш. Гостям рассказали о туристическом символе Кузбасса — Йети и о том, что в регионе отмечается необычный праздник — День снежного человека. Вот уже 8 лет он проводится в начале горнолыжного сезона.

На счету Конюхова пять кругосветных плаваний и одна кругосветка на воздушном шаре. А в Горной Шории он не был никогда. Его супруга Ирина Конюхова родом из кузбасского Прокопьевска и в детстве переехала с семьей в Таштагол.