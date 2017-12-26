Путин наградил путешественника Конюхова орденом Почета

Российский путешественник Федор Конюхов был удостоен ордена Почета. Указ о его награждении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Как указано в документе, размещенном на официальном портале правовой информации, орден был присужден Федору Конюхову «за заслуги в области изучения возможностей человека в экстремальных условиях, самоотверженность и целеустремленность, проявленные при достижении новых мировых рекордов в одиночных путешествиях».

Федор Конюхов родился 12 декабря 1951 года, он получил звание заслуженного мастера спорта СССР в 1989 году. Путешественник побывал на Северном и Южном полюсах, на полюсе относительной недоступности в Северном Ледовитом океане и на Эвересте. Он совершил кругосветное путешествие на воздушном шаре за 11 дней и четыре кругосветных плавания. Федор Конюхов также руководит собственной школой путешественников.

В конце августа Федор Конюхов заявлял, что хочет хочет пролететь вокруг света на гигантском планере за пять дней без остановок.