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Бондарчук снимет фильм о Федоре Конюхове

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Фото: ТАСС/Пресс-служба БИНБАНКа
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Режиссер и продюсер Федор Бондарчук снимет фильм «Повелитель ветра», посвященный жизни путешественника Федора Конюхова. Свои проекты он представил в пятницу во время очной защиты проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку от Фонда кино.

Кроме того, режиссер рассказал о новом фильме «Притяжение-2», прокат которого запланирован на декабрь 2019 года.

«Актеры те же. Плюс секретная суперзвезда, которую раскроем перед началом проката. Команда создателей осталась та же», — приводит «РИА Новости» слова режиссера.

Федор Конюхов родился 12 декабря 1951 года. В 1989 году он получил звание заслуженного мастера спорта СССР. Путешественник побывал на Северном и Южном полюсах, на полюсе относительной недоступности в Северном Ледовитом океане и на Эвересте. Он совершил кругосветное путешествие на воздушном шаре за 11 дней и четыре кругосветных плавания. Федор Конюхов также руководит собственной школой путешественников.

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