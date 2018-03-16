Бондарчук снимет фильм о Федоре Конюхове

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук снимет фильм «Повелитель ветра», посвященный жизни путешественника Федора Конюхова. Свои проекты он представил в пятницу во время очной защиты проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на господдержку от Фонда кино.

Кроме того, режиссер рассказал о новом фильме «Притяжение-2», прокат которого запланирован на декабрь 2019 года.

«Актеры те же. Плюс секретная суперзвезда, которую раскроем перед началом проката. Команда создателей осталась та же», — приводит «РИА Новости» слова режиссера.

Федор Конюхов родился 12 декабря 1951 года. В 1989 году он получил звание заслуженного мастера спорта СССР. Путешественник побывал на Северном и Южном полюсах, на полюсе относительной недоступности в Северном Ледовитом океане и на Эвересте. Он совершил кругосветное путешествие на воздушном шаре за 11 дней и четыре кругосветных плавания. Федор Конюхов также руководит собственной школой путешественников.