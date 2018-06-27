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ЦБ отозвал лицензию у банка «Рублев»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Рублев». Об этом в среду, 27 июня, сообщила пресс-служба регулятора.

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Кредитная организация — участник системы страхования вкладов. По величине активов «Рублев» на 1 июня занимал 176-е место в российской банковской системе. 

По информации Центробанка, бизнес-модель организации была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.

«Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств», — говорится в сообщении регулятора.

22 июня Банк России отозвал лицензию у Мосуралбанка, который занимал 269-е место по величине активов. Бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных с ними лиц, что привело к значительному увеличению объема проблемных активов организации.

25 мая стало известно, что ЦБ отозвал лицензию у хабаровского банка «Уссури». В работе кредитной организации были выявлены значительные нарушения. Банк «Уссури» занимал 275-е место по величине активов в банковской системе России.

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