Прямой эфир
Сюжет:

ЦБ отозвал лицензию у банка «Воронеж»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Воронеж». Об этом сообщается в пятницу, 15 июня, на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что кредитная организация проводила сделки с имуществом, направленные на вывод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, были установлены признаки проведения банком «теневых» валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

6 июня сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у ростовского Русского национального банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦБ отозвал лицензию у ярославского Объединенного кредитного банка
ЦБ отозвал лицензии у Бум-банка и двух страховщиков


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017