ЦБ отозвал лицензию у банка «Воронеж»

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Воронеж». Об этом сообщается в пятницу, 15 июня, на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что кредитная организация проводила сделки с имуществом, направленные на вывод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, были установлены признаки проведения банком «теневых» валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

6 июня сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у ростовского Русского национального банка.



