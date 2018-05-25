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ЦБ отозвал лицензию у ярославского Объединенного кредитного банка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского Объединенного кредитного банка (О.К. Банк), который является участником системы страхования вкладов. По сообщению регулятора, опубликованному в пятницу, 25 мая, на балансе кредитного учреждения образовался значительный объем активов сомнительного характера.

Все это явилось следствием систематического проведения О.К. Банком операций по трансформации активов, которые были направлены на сокрытие финансового положения организации. Помимо этого, как говорится в сообщении ЦБ, руководство Объединенного кредитного банка уклонялось от исполнения требований об адекватной оценке принимаемых рисков.

Как отметили представители ЦБ, они неоднократно применяли в отношении О. К. Банка надзорные меры — дважды вводились ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения. Однако это не изменило ситуацию.

Ранее стало известно об отзыве лицензии у хабаровского банка «Уссури».

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