ЦБ отозвал лицензию у хабаровского банка «Уссури»

Центробанк отозвал лицензию у хабаровского банка «Уссури», говорится в сообщении регулятора.

«В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе кредитной организации банк «Уссури» (АО) с рынка банковских услуг», — сообщили в ЦБ.

По данным Банка России, в работе кредитной организации были выявлены значительные нарушения. В частности, на балансе банка состояло имущество, учтенное по завышенной стоимости, при этом капитал «Уссури» заметно снизился, что повышает риски банкротства.

Помимо этого, в Центробанке заявили о «схемных» сделках с проблемной ссудой задолженностью» для искусственного поддержания капитала, а также о нарушении банком требований по противодействию финансирования терроризма и «отмывания» незаконных доходов.

Банк «Уссури» занимал 275-е место по величине активов в банковской системе России.

18 мая, регулятор отозвал лицензию у банка «Акцент» в городе Орске Оренбургской области. Регулятор выявил проблемы в организации вследствие использования рискованной бизнес-модели.







