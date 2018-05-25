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ЦБ отозвал лицензию у хабаровского банка «Уссури»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Центробанк отозвал лицензию у хабаровского банка «Уссури», говорится в сообщении регулятора.

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«В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе кредитной организации банк «Уссури» (АО) с рынка банковских услуг», — сообщили в ЦБ.

По данным Банка России, в работе кредитной организации были выявлены значительные нарушения. В частности, на балансе банка состояло имущество, учтенное по завышенной стоимости, при этом капитал «Уссури» заметно снизился, что повышает риски банкротства.

Помимо этого, в Центробанке заявили о «схемных» сделках с проблемной ссудой задолженностью» для искусственного поддержания капитала, а также о нарушении банком требований по противодействию финансирования терроризма и «отмывания» незаконных доходов. 

Банк «Уссури» занимал 275-е место по величине активов в банковской системе России.

18 мая, регулятор отозвал лицензию у банка «Акцент» в городе Орске Оренбургской области. Регулятор выявил проблемы в организации вследствие использования рискованной бизнес-модели.

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