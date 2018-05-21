В ЦБ сравнили ситуацию на рынке в России с развивающимися странами

В России сейчас ситуация выглядит более стабильной и контролируемой, чем на других развивающихся рынках. Об этом на заседании межкомитетской рабочей группы Госдумы во время представления годового отчета за 2017 год заявила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева.

По ее словам, волатильность на рынках всегда наблюдалась на исторически низком уровне, и для России она не стала исключением.

«Волатильность рынков, валютного курса существенно снизилась, мы вернулись к тем показателям, которые наблюдались, когда валютный курс еще не был полностью плавающим», — цитирует РИА Новости слова Юдаевой.

Этому способствовали введенное в 2017 году бюджетное правило, согласно которому снизилась зависимость курса от цен на нефть и политика инфляционного таргетирования. Благодаря таким действиям, по словам первого зампреда ЦБ РФ, международные резервы выросли в прошлом году, что создало дополнительную подушку безопасности в плане финансовой стабильности страны.

Между тем, как отметила Юдаева, на глобальных рынках сейчас наблюдается период повышенной волатильности, в результате которого некоторые страны оказались под серьезным давлением. В России такая ситуация наблюдалась в начале апреля после введения санкций последней волны, однако, по словам первого заместителя председателя ЦБ РФ, ситуация в России «выглядит гораздо более стабильной и контролируемой, чем в других странах с развивающимися рынками».

14 мая банк России сделал прогноз инфляции на 2018 год. По словам специалистов, она составит всего 3–4%.