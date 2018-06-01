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ЦБ отозвал лицензии у Бум-банка и двух страховщиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Центробанк отозвал лицензии у Бум-банка из Нальчика, а также страховых компаний «Хоска» и «Интач страхование».

Лицензию на осуществление банковских операций у Бум-банка отозвали 1 июня в связи неоднократным нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма». Об этом говорится в материалах Банка России.

Решение об отзыве лицензий дальневосточной компании «Хоска» приняли 21 мая в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности. Компания не устранила эти нарушения в установленный срок, сообщается на сайте Центробанка.

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При этом «Интач страхование» добровольно отказалась от осуществления деятельности в этой сфере после объединения с группой «Ренессанс страхование» в 2018 году. Как пояснила исполнительный директор последней Юлия Гадлиба, после интеграции лицензии «Интач» оказались невостребованными, поскольку в группе компаний и так есть разрешения на большинство видов страхования.

28 мая регулятор отозвал лицензию у страховщика МВД «Центральное страховое общество» (ЦСО). С ним были заключены контракты на страхование сотрудников органов внутренних дел в 2018–2019 годах. 

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