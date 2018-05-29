Средства Центробанка РФ превысили капиталы всех частных банков страны, и в случае необходимости он сможет их «выкупить».

Об этом рассказали аналитики из РЭУ имени Плеханова в своем исследовании, имеющемся в распоряжении «Известий».

Совокупный капитал ЦБ на начало этого года составил почти 8,4 трлн рублей, а капитал банковского сектора страны — 9,4 трлн рублей.

«Иными словами, при необходимости Банк России на средства накопленных курсовых разниц по иностранной валюте и драгоценным металлам может «выкупить» все российские коммерческие банки», — отметили в РЭУ имени Плеханова.

И это несмотря на убыток в 435,3 млрд рублей, полученный ЦБ в прошлом году.

Дело в том, что благодаря росту рублевых цен на иностранные активы, в которые вкладывается регулятор, на курсовой разнице растет и капитал ЦБ в рублевом выражении.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Накопления ЦБ покрывают капитал всех коммерческих банков России