Центробанк отозвал лицензии у страховщика МВД

Центробанк отозвал лицензии на осуществление страховой деятельности у ООО «Центральное страховое общество» (ЦСО), с которым заключены контракты на страхование сотрудников МВД в 2018-2019 годах. Об этом информирует пресс-служба регулятора.

Соответствующее решение было принято «в связи с неустранением обществом в установленный срок нарушений страхового законодательства», — говорится в приказе Банка России.

ЦСО получила лицензию на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих в декабре прошлого года. По договору компании было начислено 13,7 млрд рублей премии. В апреле у страхового общество было приостановлено действие лицензий, а также на полгода назначена временная администрация, пишет «Интерфакс».

В пятницу, 25 мая, Центробанк отозвал лицензию участника системы страхования вкладов — ярославского Объединенного кредитного банка (О.К. Банк).