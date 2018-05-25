Глава СОГАЗа ожидает синергетического эффекта от сделки с ВТБ

Объединенная компания, которая образуется в результате сделки между группами СОГАЗ и ВТБ, сможет удовлетворить любой запрос в сфере страховых услуг. Об этом рассказал председатель правления группы СОГАЗ Антон Устинов в эксклюзивном интервью порталу iz.ru.

«У ВТБ Страхования» огромное количество, сотни страховых продуктов именно для розничного сегмента. Мы их в таком количестве не делали, потому что у нас не было применения этим продуктам. И сегодня мы сможем удовлетворить фактически любой запрос в сфере страхования. То есть найти тот продукт, который им нужен», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, насколько может увеличиться клиентская база СОГАЗа в результате сделки, Устинов сказал, что «как минимум клиентская база должна увеличиться путем простого математического сложения, то есть двух компаний, за вычетом тех клиентов, которые уже являются нашими клиентами».

При этом он выразил надежду, что синергетический эффект от сделки будет гораздо больше, чем простое математическое сложение двух компаний. Как уточнил Устинов, это касается не только количества клиентов, но и их качества.

О том, что группа СОГАЗ договорилась с ВТБ о покупке 100% «ВТБ Страхования», стало известно 25 мая. Объединенная компания будет работать под брендом СОГАЗ, при этом группа ВТБ войдет в число ее акционеров.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Его главная тема — создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами. Помимо деловой программы, гостей форума ждет и обширная культурная.