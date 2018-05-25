СОГАЗ и ВТБ договорились объединить страховой бизнес

Страховая группа «СОГАЗ» и группа ВТБ договорились о продаже 100% «ВТБ Страхование». Объединенная компания будет работать под брендом «СОГАЗ», при этом группа ВТБ войдет в число ее акционеров.

Как отмечается в пресс-релизе, поступившем в iz.ru, сделка уникальна по масштабам и значимости для российского финансового рынка. «В результате объединения двух лидеров появляется крупнейший игрок за всю историю российской страховой отрасли, отличающийся наивысшим уровнем финансовой устойчивости и имеющий наиболее сбалансированный страховой портфель», — указано в сообщении.

Уникальность объединенной компании заключается в том, что она будет занимать ведущие позиции как в сегменте корпоративного и добровольного медицинского страхования, так и в секторе банковского и розничного страхования, в частности, в страховании жизни. Кроме того, СОГАЗ станет безусловным лидером в обязательном медицинском страховании.

Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2018 года после получения всех необходимых согласований.

Суммарная начисленная премия страхового бизнеса группы «СОГАЗ» и группы ВТБ, исходя из показателей Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год, составляет около 280 млрд рублей, а суммарные активы достигают 550 млрд рублей.

Напомним, что СОГАЗ обладает большим опытом успешной интеграции страховых компаний. За последние пять лет группа стала лидером по сделкам слияний и поглощений на российском страховом рынке: проведены сделки по покупке страховых компаний «Алроса», «Транснефть», страховой группы «ЖАСО», АО «Регионгарант».