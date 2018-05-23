ВТБ собирается продать свою страховую компанию «Согазу» 25 мая

ВТБ объявит о продаже «ВТБ Страхования» группе «Согаз» 25 мая, стало известно порталу iz.ru.

Страховая компания «Согаз» является крупнейшей на российском рынке по объему сборов. В прошлом году ее прибыль составила 30,3 млрд рублей.

Как пишет ТАСС со ссылкой на прогноз Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), доля кредитной организации в объединенной компании может составить 37%, при этом она останется под брендом «Согаза».

23 мая стало известно, что Сбербанк собирается продать свою турецкую «дочку» Denizbank. Председатель правления кредитной организации отметил, что это решение был принято в связи с введением европейских санкций.