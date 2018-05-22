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«Ростелеком» приобрел Solar Security

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Фото: Global Look Press/Sergey Smirnov
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Компания «Ростелеком» приобрела 100% акций технологического лидера в сфере управления информационной безопасностью Solar Security. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 22 мая в распоряжение портала iz.ru.

В состав Solar Security войдут существующие сервисы ИБ «Ростелекома» и человеческие ресурсы. 

Так, на базе Solar Security будет создан национальный оператор кибербезопасности России, который будет отвечать за развитие существующих продуктов и реализацию внешних проектов «Ростелекома» по защите корпоративного и госсектора. При этом гендиректор Solar Security Игорь Ляпунов сохранит свою должность и одновременно займет пост вице-президента «Ростелекома».

В середине мая стало известно, что «Ростелеком» намерен предложить государству и бизнесу операционную систему, которая сможет обеспечить информационный суверенитет России. Минкомсвязи уже изучает акты и проводит консультации с другими ведомствами.

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