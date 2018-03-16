«Ростелеком» сменил финансового директора

В компании «Ростелекоме» сменился финансовый директор. На эту должность назначен Сергей Анохин, который ранее занимал пост старшего вице-президента по вопросам стратегического планирования.

Теперь он будет отвечать за управление финансами, экономикой, инвестициями, а также руководить закупками и реализацией проектов повышения операционной эффективности компании.

Стратегическое планирование также будет входить в его обязанности.

В свою очередь, Кай-Уве Мельхорн, который ранее занимал должность финансового директора, покинет компанию и будет заниматься собственными проектами, сообщает РИАМО.