Прямой эфир

«Ростелеком» сменил финансового директора

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В компании «Ростелекоме» сменился финансовый директор. На эту должность назначен Сергей Анохин, который ранее занимал пост старшего вице-президента по вопросам стратегического планирования.

Теперь он будет отвечать за управление финансами, экономикой, инвестициями, а также руководить закупками и реализацией проектов повышения операционной эффективности компании.

Стратегическое планирование также будет входить в его обязанности.

В свою очередь, Кай-Уве Мельхорн, который ранее занимал должность финансового директора, покинет компанию и будет заниматься собственными проектами, сообщает РИАМО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С легким опознанием
Чего ждать от новой системы биометрической идентификации граждан
Единую биометрическую систему идентификации личности запустят в РФ 1 июля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017