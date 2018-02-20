С легким опознанием

В России с 1 июля заработает система биометрического распознавания личности, которая, как предполагается, позволит россиянам значительно сократить частоту визитов в банки и различные госучреждения. Рабочий вариант программы, в понедельник, 19 февраля, представил глава «Ростелекома» Александр Айвазов.

Для чего нужна программа и как она будет работать, разбирался портал iz.ru.

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Разрабатывать единую биометрическую систему идентификации начали примерно полгода назад по заказу Минкомсвязи и Центробанка. Сейчас в «Ростелекоме», который как раз и отвечал за разработку, представили ее рабочую версию — именно в таком виде она начнет функционировать летом 2018-го.

«Параллельно с этим «Ростелеком» выбирал оптимальные программные решения, вендоров оборудования и вел переговоры с банками, которые первыми испытают Единую биометрическую систему и будут принимать биометрические данные пользователей», — приводятся слова главы «Ростелекома» Александра Айвазова на сайте компании.

Опознавать человека будут по двум параметрам — по фото и по голосу. Считается, что такой метод позволит с высокой точностью идентифицировать живого человека. Система будет считывать данные пользователя и сравнивать их с информацией, которая ранее была внесена в общую базу данных ЕБС. Пользователю для этого потребуется установить специальное мобильное приложение. Оно пока не готово, как рассказали в «Ростелекоме», сейчас как раз ведется его разработка.

Все данные будут храниться в защищенном облачном хранилище. Как утверждают в компании, каналы связи, по которым информация будет передаваться между мобильным устройством пользователя, организациями-участниками и единой базой данных, будут зашифрованы отечественными криптоалгоритмами.

биометрия1 Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Кроме того, даже если система обнаружит совпадение ранее внесенной информации с данными конкретного пользователя, но сочтет процент совпадения невысоким, в идентификации будет отказано. При этом какой именно порог нужно будет преодолеть пользователю, чтобы система его «признала» и насколько велик риск ошибки, не уточняется.

Все начинается с банков

Первыми в июле 2018 года к ЕБС подключаться банки. Закон, позволяющий им, в том числе, обходиться без личного присутствия клиента при открытии счета, Владимир Путин подписал еще в декабре 2017 года. Тогда же стало известно, что доступ к биометрическим данным смогут получить правоохранительные органы.

Часть банков уже начала работать с системой в пилотном режиме. Всего в этом списке сейчас значатся 20 финансовых организаций. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на Александра Айвазова, речь идет, в том числе, о Райффайзенбанке, Сбербанке, ВТБ, Альфа-Банке, Россельхозбанке, «Почта банке», Совкомбанке, банке «Тинькофф», «Промсвязьбанке», «АК барсе», СКБ-банке и банке «Хоум кредит». Полный перечень участников перед официальным запуском системы в июле 2018-го сформирует Центробанк.

В ВТБ уже заявили, что биометрическая система идентификации откроет «новые возможности» для обслуживания клиентов.

«Разместить депозит, завести накопительный счет, получить кредит, заказать карту, оформить платежи и переводы – большинство банковских продуктов будет доступно без посещения офиса», — цитирует «Ростелеком» слова Владимир Верхошинского, члена правления ВТБ.

биометрия2 Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Подключение участников, работающих в различных секторах, скорее всего, будет проводиться поэтапно. Ранее «Известия» писали, что некредитные финансовые организации (это, например, инвестиционные и пенсионные фонды, а также ломбарды и жилищные накопительные кооперативы) также получат доступ к ЕБС, но уже во вторую очередь.

Частным лицам присоединиться к системе проще — для этого достаточно будет один раз посетить офис одного из банков-участников. Там с клиента снимут необходимые биометрические данные и зарегистрируют его в системе. После этого лично в банк можно будет уже не приходить.

Денежный вопрос

В пилотном режиме новой системой банки могут пользоваться бесплатно. Однако, как сообщает портал Banki.ru, после того, как система будет запущена, за право доступа к ней придется заплатить. Оплата должна будет вноситься за каждого нового клиента, уже подключенного к ЕБС.

биометрия4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Например, если банк заключит договор с клиентом, который использует биометрическую идентификацию, то ему придется заплатить за это 200 рублей, — цитирует портал Александра Айвазова.

При этом часть суммы, которую заплатит банк, получит финансовая организация, которая в свое время внесла данные этого клиента в единую базу данных. Таким образом, банки, сейчас присоединившиеся к тестированию биометрической системы, в дальнейшем получат шанс на этом заработать, если кто-то из их клиентов после официального запуска обратиться в финансовую организацию, ранее в программе не участвовавшую.

«Офисный планктон» и жители отдаленных регионов

Планируется, что в будущем использовать систему смогут не только финансовые организации, но и страховщики, а также организации, связанные, например, с социальной сферой — в том числе, медицинские и образовательные учреждения.

По мнению разработчиков, система поможет не только офисным работникам, часы работы которых, как правило, совпадают с графиком большинства организаций (особенно государственных или муниципальных), но и жителям отдаленных регионов, а также маломобильным гражданам, которым не нужно будет каждый раз в обязательно порядке лично отправляться в учреждение, чтобы оформить необходимую услугу.

биометрия3 Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Пока планируется, что механизм подключения новых участников будет универсальным. Однако не исключено, что в дальнейшем принцип ее работы будет усложняться. Так, например, вице-премьер Игорь Шувалов не исключил, что в будущем для доступа к веб-сервисам налоговой службы потребуется дактилоскопия.