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Единую биометрическую систему идентификации личности запустят в РФ 1 июля

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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С 1 июля в России заработает единая биометрическая система идентификации личности по голосу и фото. Об этом сообщил вице-президент «Ростелекома» Александр Айвазов.

19 февраля компания представила первую версию биометрической системы, которая разрабатывалась по инициативе Минкомсвязи и Центробанка.

«Ростелеком» начал работу над созданием Единой биометрической системы всего полгода назад<…> Результатом этой работы стала первая рабочая версия системы - это именно те технологии, которые будут использоваться для снятия биометрических данных и верификации пользователей в июле 2018 года, когда система будет запущена в коммерческую эксплуатацию», –– приводятся на сейте «Ростелекома» слова Айвазова.

При этом отмечается, что к тестированию системы приступили более 20 банков РФ.

Окончательный перечень банков, которые будут использовать Единую биометрическую систему, будет сформирован Центробанком.

В «Ростелекоме» отметили, что в дальнейшем эта система сможет применяться в финансовом секторе, в здравоохранении, образовании и т.д.

При этом вице-премьер России Игорь Шувалов подчеркнул, что методы идентификации личности на веб-ресурсе налогового сервиса в будущем могут пополниться анализом голоса, лица и дактилоскопией.

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