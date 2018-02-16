Некредитные финансовые организации начнут использовать биометрию

В следующем году доступ к единой биометрической системе (ЕБС) получат некредитные финансовые организации — микрофинансовые, страховые и управляющие компании (СК, УК), негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к ЦБ, и подтвердили два банкира, знакомые с ситуацией. Это позволит гражданам получать услуги без явки в офис — например, оформить микрокредит, полис ОСАГО и КАСКО, открыть инвестиционный счет.

В 2019 году доступ к единой биометрической системе (ЕБС) получат не только банки, но и некредитные финансовые организации (НФО). Такие поправки будут внесены в закон об удаленной идентификации, который президент подписал 29 декабря прошлого года. В Банке России в ближайшее время начнется работа над законопроектом, уточнил источник, близкий к ЦБ.

— Механизм удаленной идентификации является универсальным, — пояснили в ЦБ. — В рамках второго этапа к ЕБС подключатся некредитные финансовые организации.

ЕБС заработает 31 июля 2018 года. На первом этапе — до начала следующего года — сбором биометрических параметров будут заниматься только банки. На втором этапе развития ЕБС оборудование по сбору голосовых слепков и изображений лиц смогут установить некредитные финансовые организации.

После однажды сделанной идентификации (например, в банке) станет возможным дистанционно купить полис или, например, завести инвестиционный счет, получить микрокредит — людям не надо будет приходить в отделения СК, МФО, УК и НПФ.

Данные в ЕБС максимально защищены, и утечка персональных данных невозможна, уточнил источник, близкий к ЦБ. В ЕБС будут храниться только биометрические параметры, а все персональные данные (ФИО, СНИЛС и пр.) будут находиться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), созданной в рамках исполнения закона о госуслугах. ЕСИА и ЕБС будут интегрированы между собой, а персональные данные в ЕСИА будут связаны с биометрическими параметрами в ЕБС. Проверка гражданина по биометрии будет выглядеть так: клиент, чьи данные уже содержатся в базе, обращается в банк или НФО, тот запрашивает согласие гражданина на обработку его биометрических параметров, после чего он вводит на сайте госуслуг логин и пароль. ЕСИА запрашивает в ЕБС точность соответствия, и банку дается ответ, принадлежат ли в действительности биометрические параметры клиенту.

— Раздельность хранения персональных данных и биометрических параметров обеспечит защиту персональных данных россиян, — уточнил источник, близкий к ЦБ.

Для некредитных финансовых организаций в первые два года ЕБС будет бесплатной. Затем «Ростелеком» — оператор ЕБС — установит для них тарифы. По экспертным оценкам, за пользование ЕБС некредитные финансовые организации будут платить за проверку 100 клиентов 10 тыс. рублей.

По оценкам гендиректора МФО «Мани Фанни» Александра Шустова, установка для сбора биометрических параметров на несколько отделений (камера, микрофон для записи голоса) обойдется в среднем в 1–1,5 млн рублей.

По словам главного исполнительного директора МФО «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, биометрия позволит сделать любой продукт доступным для жителей самых удаленных мест. Кроме того, это поможет компаниям оптимизировать филиальную сеть за счет снижения расходов на ее содержание, добавил он. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков отметил, что в ближайшем будущем обслуживание клиентов по обязательному и добровольному пенсионному страхованию всё чаще будет происходить удаленно.

Во Всероссийском союзе страховщиков, Национальной ассоциации участников фондового рынка и в «Ростелекоме» не ответили на вопросы «Известий» по поводу расширения списка участников ЕБС.