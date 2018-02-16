Прямой эфир

Некредитные финансовые организации начнут использовать биометрию

Единая биометрическая система начнет работать 31 июля
0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В следующем году доступ к единой биометрической системе (ЕБС) получат некредитные финансовые организации — микрофинансовые, страховые и управляющие компании (СК, УК), негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к ЦБ, и подтвердили два банкира, знакомые с ситуацией. Это позволит гражданам получать услуги без явки в офис — например, оформить микрокредит, полис ОСАГО и КАСКО, открыть инвестиционный счет.

«Мы смогли создать алгоритм, работающий в любых условиях»
Основатели NtechLab Артем Кухаренко и Михаил Иванов — о достижениях российских разработчиков и будущем систем распознавания лиц

В 2019 году доступ к единой биометрической системе (ЕБС) получат не только банки, но и некредитные финансовые организации (НФО). Такие поправки будут внесены в закон об удаленной идентификации, который президент подписал 29 декабря прошлого года. В Банке России в ближайшее время начнется работа над законопроектом, уточнил источник, близкий к ЦБ. 

— Механизм удаленной идентификации является универсальным, — пояснили в ЦБ. — В рамках второго этапа к ЕБС подключатся некредитные финансовые организации.

ЕБС заработает 31 июля 2018 года. На первом этапе — до начала следующего года — сбором биометрических параметров будут заниматься только банки. На втором этапе развития ЕБС оборудование по сбору голосовых слепков и изображений лиц смогут установить некредитные финансовые организации.

После однажды сделанной идентификации (например, в банке) станет возможным дистанционно купить полис или, например, завести инвестиционный счет, получить микрокредит — людям не надо будет приходить в отделения СК, МФО, УК и НПФ.

Данные в ЕБС максимально защищены, и утечка персональных данных невозможна, уточнил источник, близкий к ЦБ. В ЕБС будут храниться только биометрические параметры, а все персональные данные (ФИО, СНИЛС и пр.) будут находиться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), созданной в рамках исполнения закона о госуслугах. ЕСИА и ЕБС будут интегрированы между собой, а персональные данные в ЕСИА будут связаны с биометрическими параметрами в ЕБС. Проверка гражданина по биометрии будет выглядеть так: клиент, чьи данные уже содержатся в базе, обращается в банк или НФО, тот запрашивает согласие гражданина на обработку его биометрических параметров, после чего он вводит на сайте госуслуг логин и пароль. ЕСИА запрашивает в ЕБС точность соответствия, и банку дается ответ, принадлежат ли в действительности биометрические параметры клиенту.

Банки приступили к сбору биометрических данных клиентов
Это позволит максимально упростить процесс совершения финансовых операций

— Раздельность хранения персональных данных и биометрических параметров обеспечит защиту персональных данных россиян, — уточнил источник, близкий к ЦБ.

Для некредитных финансовых организаций в первые два года ЕБС будет бесплатной. Затем «Ростелеком» — оператор ЕБС — установит для них тарифы. По экспертным оценкам, за пользование ЕБС некредитные финансовые организации будут платить за проверку 100 клиентов 10 тыс. рублей.

По оценкам гендиректора МФО «Мани Фанни» Александра Шустова, установка для сбора биометрических параметров на несколько отделений (камера, микрофон для записи голоса) обойдется в среднем в 1–1,5 млн рублей.

По словам главного исполнительного директора МФО «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, биометрия позволит сделать любой продукт доступным для жителей самых удаленных мест. Кроме того, это поможет компаниям оптимизировать филиальную сеть за счет снижения расходов на ее содержание, добавил он. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков отметил, что в ближайшем будущем обслуживание клиентов по обязательному и добровольному пенсионному страхованию всё чаще будет происходить удаленно.

Во Всероссийском союзе страховщиков, Национальной ассоциации участников фондового рынка и в «Ростелекоме» не ответили на вопросы «Известий» по поводу расширения списка участников ЕБС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центр кибербезопасности НТИ создают в Санкт-Петербурге
Новая структура Национальной технологической инициативы начнет работу в марте 2018 года
Банки потратят на биометрию полтриллиона рублей
Кредитные организации начнут платить за технологичную базу данных после 2020 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017