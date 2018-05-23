Сбербанк заработает на продаже турецкого бизнеса

Сбербанк продает свою турецкую «дочку» Denizbank. Как сообщил 22 мая глава финансовой организации Герман Греф, решение обусловлено воздействием европейских санкций.



«К сожалению, мы не можем получать дивидендов, мы не можем предоставлять финансирование нашему банку, мы не можем привлекать деньги с рынка. Наш турецкий банк <…> находится под европейскими санкциями, что делает его неконкурентоспособным на турецком рынке», — заявил Греф в эфире телеканала «Россия 24».



В беседе с журналистами Греф подчеркнул, что по-прежнему считает Denizbank крупным, прибыльным и самым удачным зарубежным бизнесом для Сбербанка.



«Denizbank опережает на 30% бизнес-план этого года. Мы бы никогда не стали выходить из этого бизнеса, если бы не санкционный режим. <…> Стратегически мы поняли, что не можем извлекать прямой экономический эффект, и поэтому приняли решение, что нужно продавать банк», — пояснил глава Сбербанка.



«Мы продали этот банк по очень хорошим мультипликаторам. По отношению к капиталу банка мультипликатор это 1,17, что исторически самый высокий мультипликатор на турецком рынке. Вообще это самый высокий мультипликатор для банков», — отметил Греф.



К моменту закрытия сделки в конце нынешнего года Сбербанк планирует выручить от продажи не менее $3,4 млрд в зависимости от курса турецкой лиры. При этом данная сумма превышает стоимость Denizbank на момент его покупки российской компанией в 2012 году. Особенно чувствительна рублевая прибыль: Сбербанк приобрел турецкую «дочку» за 120 млрд рублей и вложил в инвестиции еще около 28 млрд рублей, а при продаже сможет выручить до 210 млрд.



Аналитик «ВТБ Капитала» Михаил Шлемов, комментируя информацию о продаже Denizbank, выразил уверенность в том, что Сбербанк выиграл на этой сделке.



«Мы считаем, что это крайне положительная сделка для Сбербанка, поскольку она знаменует о том, что банк намного более аккуратно относится к так называемой локации собственного капитала. <…> По нашим оценкам, она [прибыль] должна составить как минимум 80 млрд рублей. Что в целом достаточно неплохая доходность», — пояснил он в беседе с ТАСС.



В свою очередь, аналитик «Финам» Алексей Корнев предположил, что полученные от сделки средства Сбербанк направит на осуществление планов по созданию национальной экосистемы в России, о которой не раз говорил Греф.