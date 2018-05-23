Прямой эфир

ВТБ перестал кредитовать Дерипаску и его компании

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что кредитная организация прекратила предоставлять кредиты бизнесмену Олегу Дерипаске и подконтрольным ему компаниям после включения их в американский санкционный список. Об этом в среду, 23 мая, сообщает ТАСС.

«Борьба ведется не просто с российскими компаниями»
Государство подготовит меры поддержки предприятий, попавших под санкции

«Мы больше не предоставляем ему [Дерипаске] займы и не проводим с ним никаких операций», — сказал он в интервью телеканалу CNBC.

По словам Костина, ВТБ ждет решения управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США по «Русалу» и другим компаниям Дерипаски, попавшим под санкции.

«ВТБ — крупный кредитор «Русала», и нам нужно вернуть наши средства», — добавил он.

Костин также высказал мнение, что ситуация вокруг активов Дерипаски серьезно не повлияет на ВТБ.

Минфин США 6 апреля включил Дерипаску и подконтрольные ему компании «Русал» и En+ — основной акционер «Русала» — в антироссийский санкционный список из 26 физлиц и 15 компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Олег Дерипаска покинет совет директоров «Русала»
США отсрочили санкции против «Русала» по просьбам предпринимателей

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017