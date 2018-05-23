ВТБ перестал кредитовать Дерипаску и его компании

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что кредитная организация прекратила предоставлять кредиты бизнесмену Олегу Дерипаске и подконтрольным ему компаниям после включения их в американский санкционный список. Об этом в среду, 23 мая, сообщает ТАСС.

«Мы больше не предоставляем ему [Дерипаске] займы и не проводим с ним никаких операций», — сказал он в интервью телеканалу CNBC.

По словам Костина, ВТБ ждет решения управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США по «Русалу» и другим компаниям Дерипаски, попавшим под санкции.

«ВТБ — крупный кредитор «Русала», и нам нужно вернуть наши средства», — добавил он.

Костин также высказал мнение, что ситуация вокруг активов Дерипаски серьезно не повлияет на ВТБ.

Минфин США 6 апреля включил Дерипаску и подконтрольные ему компании «Русал» и En+ — основной акционер «Русала» — в антироссийский санкционный список из 26 физлиц и 15 компаний.