США отсрочили санкции против «Русала» по просьбам предпринимателей

Власти США приняли решение отсрочить вступление в силу санкций в отношении российской компании «Русал» после переговоров с представителями американского бизнеса. Об этом сообщил президент Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.

«Я думаю, скорее, это (решение о переносе сроков. — Ред.) результаты разговоров с компаниями. В том числе делегация нашей палаты об этом говорила на многих уровнях в правительстве (США. — Ред.). Думаю также, что и отдельно компании обращались», — пояснил он в интервью «РИА Новости», опубликованном в понедельник, 7 мая.

По словам представителя одной из работающих в России компаний, ее потери в результате введения санкций могут составить около $1 млрд. В то же время немецкий бизнес рискует потерять около €8–10 млрд из-за ограничительных мер.

6 апреля Минфин США ввел санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц, в том числе крупнейшего в мире производителя первичного алюминия «Русал». 2 мая министерство продлило до 6 июня срок для американских предпринимателей, в течение которого они должны избавиться от активов компаний En+, «Русал» и «ГАЗ».