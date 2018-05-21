Сбербанк и ВТБ смогут обслуживать клиентов в Крыму при помощи биометрии

Два крупнейших банка России смогут обслуживать население Крыма. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На полуострове с 1 июля планируется запустить проект, который позволит использовать биометрические данные для доступа к банковским программам. Любой житель полуострова, прошедший процедуру биометрии, сможет стать полноправным пользователем интернет-сервисов двух крупнейших финансово-кредитных организаций России. После этого предложения Сбербанка и ВТБ будут доступны всем. Юридические лица и бизнесмены для работы смогут использовать цифровую подпись.

3 мая члены Совета Федерации заявили о готовности поддержать идею о введении уголовной ответственности для компаний, которые работают в России, но исполняют санкции США. Об этом сообщил зампредседателя Совфеда Евгений Бушмин.

Подобные меры могут коснуться операторов сотовой связи, банков и крупных сетевых компаний, которые, например, не работают в Крыму.