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Глава «СОГАЗ» прокомментировал сделку с ВТБ

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Председатель правления страховой группы «СОГАЗ» Антон Устинов заявил, что в результате приобретения компанией 100% «ВТБ Страхования» на рынке появится крупнейший универсальный страховщик.

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«В результате данной сделки на рынке появится крупнейший универсальный страховщик за всю историю российского страхования, постсоветского», — заявил Устинов iz.ru в ходе Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что у «ВТБ Страхования» «компетенция сосредоточена в сфере розничного страхования», а у «СОГАЗ» на текущий момент «как раз этот сегмент развит недостаточно сильно».

«Таким образом, компания охватит все сегменты страхования и сможет своим клиентам предложить полный набор страховых услуг. Кроме того, в принятую сделку входят также дочерние компании — это страхование жизни, это обязательное медицинское страхование. И, соответственно, объединив эти компании, также на рынке появляется безусловный лидер в обязательном медицинском страховании, и, поскольку эта сфера достаточно социально ориентирована и должна иметь постоянный диалог с государством, то государство получает сторону в этом разговоре в нашем лице», — рассказал Устинов.

25 мая стало известно, что группа «СОГАЗ» договорилась с ВТБ о покупке 100% «ВТБ Страхование». Объединенная компания будет работать под брендом «СОГАЗ», при этом группа ВТБ войдет в число ее акционеров.

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