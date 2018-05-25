«Наша линейка становится полноценной»

Группа СОГАЗ договорилась о покупке 100% доля компании «ВТБ Страхование». Подписание соглашения произошло на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Объединенная компания станет крупнейшим игроком на рынке страхования. После слияния группу возглавит нынешний руководитель СОГАЗа Антон Устинов. В интервью МИЦ «Известия» он рассказал о том, как слияние двух крупнейших страховых компаний России отразится на рынке.

— Вы только что подписали с банком ВТБ соглашение об объединении СОГАЗа и «ВТБ Страхования». Можете рассказать, как это отразится на финансовом рынке?

— На финансовом рынке это отразится, безусловно, положительным образом. В результате данной сделки на рынке появится крупнейший универсальный страховщик за всю историю российского и постсоветского страхования. В чем особенность и уникальность этой сделки? В том, что объединяются две компании, которые на текущий момент имеют в значительной степени различающиеся портфели. У «ВТБ Страхования» компетенция сосредоточена в сфере розничного страхования и, соответственно, продукты заточены в основном под розничную модель. СОГАЗ на текущий момент — это компания, в которой как раз этот сегмент развит недостаточно сильно. Таким образом, компания охватит все сегменты страхования и сможет своим клиентам предложить полный набор страховых услуг.

Кроме того, в принятую сделку также входят дочерние компании — это страхование жизни, это обязательно медицинское страхование. И, соответственно, объединив эти компании, на рынке появляется безусловный лидер в обязательном медицинском страховании. Поскольку эта сфера достаточно социально ориентирована и должна иметь постоянный диалог с государством, то государство получает сторону в этом разговоре в нашем лице. Безусловно, это не весь рынок. Но, собственно, мы к этому не стремимся, потому что там важно не нарушить антимонопольное законодательство.

Также я уже сказал про страхование жизни. Объединившись, компании становятся одним из лидеров рынка страхования жизни.

— А все-таки какую долю рынка вы рассчитываете занять?

— Мы рассчитываем занять примерно четверть рынка, примерно 25%, если мы говорим без страхования жизни. Почему я говорю без страхования жизни? Потому что, на мой взгляд, страхование жизни дает некую искаженную картинку, потому что тот объем и тот темп, по которым растет «жизнь», не всегда корректно сравнивать. Если мы говорим со страхованием жизни, то это порядка 20% рынка.

— Какие новые услуги могут появиться для клиентов?

— Как я уже сказал, компания будет работать под единым брендом СОГАЗ. То есть это будут не две компании, а будет единая компания.

— И единая лицензия?

— Конечно, да. То есть это будет единая лицензия СОГАЗ. И мы, получив компетенцию ВТБ в сфере розничного страхования, собираемся ею дополнить весь тот набор, который, собственно, у нас есть. То есть, например, у «ВТБ Страхования» огромное количество, сотни страховых продуктов именно для розничного сегмента. Мы их в таком количестве не делали, потому что у нас не было применения этим продуктам. И сегодня мы сможем удовлетворить фактически любой запрос в сфере страхования. То есть найти тот продукт, который им нужен. То есть у нас линейка становится полноценной.

— Есть ли у вас уже оценки, насколько может увеличиться ваша клиентская база?

— Смотрите. Как минимум клиентская база должна увеличиться путем простого математического сложения, то есть двух компаний, за вычетом тех клиентов, которые уже являются нашими клиентами. Мы надеемся и уверены в том, что синергетический эффект от сделки будет гораздо больше, чем простое математическое сложение двух компаний. Это касается не только количества клиентов, потому что на самом деле самое главное — не количество, а качество.

Чем компания СОГАЗ известна на рынке? Тем, что она никогда не поддавалась каким-то сиюминутным трендам и не бежала за формальными валовыми показателями. То есть для нас важна устойчивость, для нас важны показатели чистой прибыли. Для нас важна надежность, и, собственно, с пониманием этих показателей мы подходим ко всей деятельности — будь то модель инвестирования денежных средств, будь то принятие на себя страховых рисков, потому что не все страховые риски одинаково хороши. Поэтому у нас нет самоцели расти только в количестве, но в качестве мы точно получим больше, чем простое математическое сложение.

— Будет ли расширена сеть отделений после объединения с «ВТБ Страхованием»?

— На текущий момент в этом нет необходимости, потому что компания СОГАЗ охватывает всю страну и сеть компаний СОГАЗ сегодня больше, чем ВТБ. Поэтому необходимости такой нет.

— Планируется может быть усилить взаимодействие с банками группы ВТБ?

— Точно да. Задача минимум — не потерять то взаимодействие, которое есть у «ВТБ Страхования». Наша задача еще — максимально сохранить специалистов, потому что наполнение такой компании, конечно, это в первую очередь специалисты. И, за счет того что, получив компетенцию компании «ВТБ Страхование», мы своей компетенцией также можем принести пользу ВТБ, конечно, это взаимодействие будет укрепляться. То есть в корпоративном сегменте мы планируем работать с ВТБ тоже вместе.