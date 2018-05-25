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СОГАЗ рассчитывает занять «примерно четверть рынка» после сделки с ВТБ

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Фото: Global Look Press/Anton Gyngazov
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Председатель правления страховой группы СОГАЗ Антон Устинов сообщил, что после приобретения «ВТБ Страхования» компания намерена занять до четверти рынка.

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«Мы рассчитываем занять примерно четверть рынка, примерно 25%, если мы говорим без страхования жизни. Если мы говорим со страхованием жизни, то это порядка 20% рынка», — рассказал он в беседе с корреспондентом портала iz.ru на Петербургском международном экономическом форуме.

Устинов отметил, что компания будет работать под единым брендом.

«Это будет единая лицензия СОГАЗ. И мы, получив компетенцию «ВТБ Страхования» в сфере розничного страхования, собираемся ею дополнить весь тот набор, который, собственно, у нас есть», — сказал он.

Глава СОГАЗ добавил, что у «ВТБ Страхования» есть «огромное количество, сотни страховых продуктов именно для розничного сегмента».

«Мы их в таком количестве не делали, потому что у нас не было применения этим продуктам. И сегодня мы сможем удовлетворить фактически любой запрос в сфере страхования. То есть найти тот продукт, который им нужен. То есть у нас линейка становится полноценной», — рассказал он.

Говоря об увеличении клиентской базы Устинов отметил, что число клиентов страховщика должно вырасти «путем простого математического сложения двух компаний».

«Мы надеемся и уверены в том, что синергетический эффект от сделки будет гораздо больше, чем простое математическое сложение двух компаний. Это касается не только количества клиентов, потому что на самом деле самое главное – не количество, а качество», — подчеркнул он.

25 мая стало известно, что группа СОГАЗ договорилась с ВТБ о покупке 100% «ВТБ Страхования». Объединенная компания будет работать под брендом СОГАЗ, при этом группа ВТБ войдет в число ее акционеров.

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