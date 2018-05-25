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Глава СОГАЗ рассказал о планах укрепить взаимодействие с ВТБ

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Фото: Depositphotos/blinow61
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Председатель правления страховой группы СОГАЗ Антон Устинов сообщил, что после приобретения 100% «ВТБ Страхования» компания планирует укрепить взаимодействие с ВТБ.

«За счет того, что, получив компетенцию компании «ВТБ Страхование», и что своей компетенцией мы также можем принести пользу ВТБ, конечно, это взаимодействие будет укрепляться. То есть в корпоративном сегменте мы планируем работать с ВТБ », — рассказал он в беседе с «Известиями» на Петербургском международном экономическом форуме.

Устинов добавил, что перед компанией также стоит задача, «максимально сохранить специалистов».

«Потому что наполнение такой компании, конечно, это в первую очередь специалисты», — подчеркнул глава СОГАЗ.

25 мая стало известно, что группа СОГАЗ договорилась с ВТБ о покупке 100% «ВТБ Страхования». Объединенная компания будет работать под брендом СОГАЗ, при этом группа ВТБ войдет в число ее акционеров.

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