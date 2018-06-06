ЦБ отозвал лицензию у «Русского национального банка»

Центробанк с 6 июня отозвал лицензию у «Русского национального банка» (Ростов-на-Дону). Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Бизнес-модель банка была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников», — цитирует сообщение пресс-службы ЦБ «Интерфакс».

Уточняется, что кредитование заемщиков привело к образованию значительного объема проблемных активов. В том числе это имущество, учтенное по завышенной стоимости.

Также в ЦБ сообщили, что кредитная организация неоднократно проводила различные непрозрачные сделки. К банку неоднократно применяли меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводили ограничения на привлечение вкладов населения.

«Русский национальный банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 апреля он занимал 326-е место в банковской системе РФ.

25 мая Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского Объединенного кредитного банка (О.К. Банк). Причиной стало то, что на балансе кредитного учреждения образовался значительный объем активов сомнительного характера.