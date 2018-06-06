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Начались выплаты вкладчикам хабаровского банка «Уссури»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Начались выплаты возмещения вкладчикам хабаровского банка «Уссури», у которого в конце мая Центробанк отозвал лицензию. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.

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Сообщается, что прием заявлений начнется с 6 июня, для удобства клиентов время работы банков будет увеличено. Компенсации будет выплачивать определенный банк, выбранный на основании конкурса, в течение года.

Во время всего процесса ликвидации вкладчики смогут получить свои деньги в любой момент, однако если вовремя не обратиться за компенсацией (исключение составляют уважительные причины), то время выплат может быть увеличено.

25 мая стало известно, что Центробанк отозвал лицензию у хабаровского банка «Уссури». В работе кредитной организации были выявлены значительные нарушения. Банк «Уссури» занимал 275-е место по величине активов в банковской системе России.

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