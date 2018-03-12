Вкладчики рухнувших банков смогут получить страховое возмещение онлайн

В 2019 году вкладчики обанкротившихся кредитных организаций смогут получать страховое возмещение в банках-агентах онлайн — об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к Агентству по страхованию вкладов, и два банкира, знакомых с ситуацией. В АСВ подтвердили эту информацию. По мнению экспертов, если этот механизм будет запущен, то при крахе банка вкладчики смогут быстрее получить свои средства, а кредитные организации-агенты избавятся от наплыва клиентов. По прогнозам экспертов, ЦБ продолжит политику оздоровления финансового рынка, поэтому упрощение процесса выплат страховок по вкладам является очень актуальным.

Сейчас выплаты страховок по вкладам производятся наличными в отделениях банка-агента, потом при желании их можно положить на счет. В следующем же году вкладчики рухнувших банков смогут получать страховое возмещение через интернет — для этого им нужно будет в режиме он-лайн открыть счет в банке-агенте, куда и будут перечислены деньги. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к АСВ, информацию также подтвердили два банкира, знакомые с ситуацией.

Чтобы открыть счет в банке-агенте, нужно будет обратиться в кредитную организацию, например, через скайп или по телефону. Банк для сверки параметров клиента запросит единую биометрическую систему (ЕБС), которая, в свою очередь, связывается с Единой системой идентификации и аутентификации (на портале госуслуг) для проверки паспортных данных. Одновременно клиент вводит на портале госуслуг свой логин-пароль. ЕБС проведет проверку и даст банку ответ, соответствуют ли биометрические параметры паспортным данным клиента. В случае положительного результата банк-агент сможет открыть клиенту счет и перечислить на него страховое возмещение.

По словам источника в АСВ, новая модель поможет существенно упростить взаимодействие банков, осуществляющих страховые выплаты, с вкладчиками. Официально в Агентстве лишь подтвердили, что процесс выплаты страховки может быть переведен в онлайн.

— Агентство в настоящее время планирует реализовать проект по выплате возмещения по вкладам через дистанционные каналы обслуживания банков-агентов, — пояснили в пресс-службе АСВ.

Количество вкладчиков, обращающихся за страховым возмещением, составляет несколько сотен тысяч человек ежегодно, и новая система призвана упростить процесс взаимодействия клиентов с банками-агентами — это поможет им справиться с наплывом вкладчиков, считает управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. Вкладчики смогут проще и быстрее получать страховое возмещение, им не нужно будет стоять в очередях в отделениях, добавил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

В настоящее время при АСВ аккредитовано 60 крупных банков, выполняющих функцию агентов. В банках-агентах на запрос о том, как на них скажется новация, не ответили.

Справка «Известий» С начала 2018 года ЦБ отозвал лицензии у 10 банков. В 2017 году регулятор лишил лицензий 47 банков. Крупнейшим страховым случаем стало закрытие банка «Югра»: как следует из отчета АСВ за 9 месяцев 2017 года, выплаты составили 189 млрд рублей, страховое возмещение получили 261 тыс. вкладчиков. Всего же за этот срок общий объем выплат от АСВ составил 376 млрд рублей, страховку получили 594 тыс. вкладчиков. В 2016 году, когда было закрыто 97 банков, страховое возмещение на общую сумму 568,4 млрд рублей получили 986,5 тыс. вкладчиков. Скрытая часть

В декабре 2017 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор продолжит оздоровление отрасли, и этот процесс продолжится еще два–три года. По оценкам агентства «Эксперт РА», в этом году рынок могут покинуть около 60 банков, в том числе пять крупных игроков из топ-50. Аналитик ГК «Алор» Кирилл Яковенко также называет цифру в 60 кредитных организаций. Таким образом, количество вкладчиков, обращающихся за страховым возмещением, скорее всего, будет расти. Поэтому упрощение процедуры выплат страхового возмещения является очень своевременной мерой.