АСВ может привлечь рекордные 160 млрд рублей в 2018 году

Рекордные 150–160 млрд рублей может собрать в этом году Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Это на 27% больше показателя прошлого года. Поступления увеличатся за счет повышения ставок отчислений банков в страховой фонд. Такую оценку «Известиям» дали в самом агентстве. Она совпадает с расчетами экспертов: по прогнозам Сбербанка, АСВ может пополниться до 160 млрд рублей, по оценке «Эксперт РА» — до 165 млрд. Фонд создает дополнительную подушку безопасности на случай проблем у участников банковского сектора, полагают аналитики.

Банки пополнят фонд страхования вкладов (ФСВ) до 150–160 млрд рублей в 2018 году, сообщили «Известиям» в пресс-службе АСВ. В прошлом году объем поступлений в фонд составил 127,6 млрд рублей. Рост в агентстве объясняют повышением в этом году всех ставок отчислений — базовой, дополнительной и повышенной — на 25%.

На рост отчислений банков в ФСВ влияют два показателя: рост объема депозитов в целом по стране и повышение отчислений по вкладам, которые кредитные организации обязаны направлять в фонд. По последним данным Центробанка, объем вкладов населения за 11 месяцев 2017 года вырос на 5%, до 20 трлн рублей.

В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» и Сбербанке также рассчитали для «Известий» возможный объем взносов банков в фонд страхования.

— Вкупе с вероятным сохранением аналогичной 2017 году динамики средств населения на банковских счетах (прирост не больше чем на 3% за год) и уровня повышенных отчислений это обеспечит поступления в ФСВ в размере около 165 млрд рублей в 2018 году, — отметила аналитик «Эксперт РА» Анастасия Личагина. — Это произойдет, если ставки не будут пересмотрены.

В пресс-службе Сбербанка рассказали, что можно ожидать роста взносов в ФСВ более чем на 40%. Соответственно, за 2018 год отчисления в фонд составят порядка 160 млрд рублей, отметили в банке.

По словам начальника управления пассивных операций УБРиР Ольги Аксеновой, поводом к повышению ставок стало то, что ФСВ стал истощаться из-за большого числа отозванных лицензий. За последние три года с рынка ушло более 300 кредитных организаций, только в 2016 году было отозвано 97 лицензий. В 2017 году — 47. Сейчас в стране остался 561 банк. Суммарный объем страховой ответственности АСВ уже превышает 1 трлн рублей. Банк России финансирует агентство с лета 2015 года. Всего было выделено более 1,7 трлн рублей.

Рост отчислений — это следствие недостаточности средств страхового фонда, пояснила старший аналитик инвестиционной компании «БКС Глобал Маркетс» Ольга Найденова.

— Кроме того, процесс ухода с рынка слабых в финансовом отношении игроков не завершен. И в процессе дальнейшего оздоровления рынка наверняка понадобятся средства для новых выплат, — отметила она.

С этим выводом согласен ведущий аналитик брокерской компании Amarkets Артем Деев.

— АСВ не то что бы готовится к массовому отзыву лицензий, оно должно быть всегда готово и в любой момент обезопасить граждан-вкладчиков тех банков, которые лишат лицензий, — пояснил аналитик.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отметил, что с учетом перехода сектора к нормативам международного стандарта «Базель III» нагрузка на банки будет только возрастать. Нельзя исключать, что в этом году темпы отзыва лицензий начнут возвращаться к средним значениям последних четырех лет. То есть вполне могут вырасти вдвое относительно итогов 2017 года. А это означает рост нагрузки и на ФСВ. В случае отказа от очередного витка индексации ставок отчислений фонд не сможет быть компенсирован небольшим ростом объема вкладов населения. Их привлекательность ползет вниз вслед за ключевой ставкой, которую ЦБ в этом году может снизить до 6,5%.