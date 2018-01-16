Россияне стали осторожнее открывать вклады

Из-за банкротства банков в 2017 году пострадали 55,5 тыс. российских вкладчиков, каждый из которых хранил на депозитах больше 1,4 млн руб­лей. Это следует из расчетов Агентства по страхованию вкладов (АСВ), подготовленных для «Известий». В то же время почти вдвое сократилась общая сумма превышения — до 25,5 млрд руб­лей. Такие показатели свидетельствуют о росте финансовой грамотности населения, убеждены эксперты.

В 2017 году страховой случай наступил в отношении 41 кредитной организации, отметили в АСВ. Число россиян, которые хранили в рухнувших банках сбережения выше застрахованной суммы, в прошлом году составило 55,5 тыс. человек. В 2016 году их было 55,2 тыс. человек. Эти оценки предоставили «Известиям» в АСВ. Таких вкладчиков называют «превышенцы». Общая сумма превышения равнялась 25,5 млрд рублей. Годом ранее цифра была практически в два раза больше — порядка 48 млрд рублей.

Страховку в размере 1,4 млн рублей получили 52,6 тыс. «превышенцев». Остальные пока не обратились за возмещением. Но эта категория клиентов может рассчитывать и на компенсацию остальной суммы. По закону такие вкладчики становятся кредиторами первой очереди. В рамках конкурсного производства АСВ расплачивается с ними прежде всего. Правда, получение средств — процесс длительный. Кроме того, не у всех банков, которые ЦБ лишает лицензии, остается достаточно «живых» активов.

В 2017 году требования вкладчиков по возмещению выполнены на 62%, говорится в материалах агентства. Удовлетворение всех требований кредиторов первой очереди составляет примерно 90%.

Рост числа «превышенцев» при снижении общей суммы превышения свидетельствует о том, что сократился средний размер вклада. А уровень финграмотности россиян заметно вырос, пояснила управляющий партнер аудиторской компании 2К Тамара Касьянова.

— Сегодня подавляющее большинство вкладчиков проинформированы о лимите в 1,4 млн рублей и знают о серьезном риске закрытия даже весьма крупной кредитной организации, поэтому суммы на депозитах значительно уменьшились, — рассказала Тамара Касьянова.

Граждане стали применять стратегию распыления средств по банкам, которые входят с систему страхования вкладов, добавил директор дирекции розничного бизнеса Росевробанка Дмитрий Фалалеев.

По словам экспертов, проблемы «превышенцев» должны значительно уменьшиться из-за снижения числа отозванных банковских лицензий. В прошлом году ЦБ вывел с рынка 47 кредитных организаций, годом ранее — вдвое больше: 97 банков.

Помимо крупных вкладов населения, компании только за девять месяцев 2017 года могли потерять свыше 1 трлн рублей, или около 4% ВВП, оценил для «Известий» ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Сучков.

Одна из возможных мер повышения сохранности вкладов в банках — увеличение страхового покрытия. Но такой шаг снизит ответственность граждан за принятие инвестиционных решений, убежден эксперт.

— Это подкрепит спрос на вклады в банках с низким кредитным качеством и высокими ставками, — пояснил он. — Поэтому данная мера является излишней. При выборе банка для размещения депозита, в первую очередь, необходимо обратить внимание на наличие и уровень рейтинга у кредитной организации.

Другой способ снизить риск потерь сбережений — разместить вклады в нескольких банках, добавил Алексей Сучков.

Сократить потери вкладчиков-«превышенцев» мог бы постепенный переход к консультирующему надзору за банками, считает директор центра стратегической координации Росбанка Алексей Смирнов. При этом Центробанк сможет предлагать кредитным организациям, оказавшимся в трудной ситуации, способы решать проблемы на начальном этапе их возникновения. Такой способ взаимодействия регулятора и банков будет эффективен только в отношении добросовестных финансовых организаций, которые не пытаются фальсифицировать отчетность и скрывать реальное положение дел.