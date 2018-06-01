Центробанк отозвал лицензии у страховых компаний «Интач страхование» и «Хоска»

Центробанк России отозвал лицензии у страховых компаний «Интач страхование» и «Хоска». Соответствующие постановления опубликованы на сайте регулятора в пятницу, 1 июня.

Компания «Интач страхование» добровольно отказалась от осуществления деятельности в связи с передачей страховых портфелей в главенствующую группу «Ренессанс страхование».

«У нашей компании есть лицензии на большинство видов страхования, поэтому после интеграции бизнесов лицензии «Интач страхование» были невостребованными», — цитирует CEO группы «Ренессанс страхование» Юлию Гадлибу сайт kp.ru.

Лицензию на осуществление деятельности одной из крупнейших региональных компаний Дальнего Востока «Хоска» отозвали в связи с тем, что обнаруженные ранее нарушения законодательства, в том числе, о несоблюдении требований платежеспособности и финансовой устойчивости, не были устранены. Компания не могла исполнять принятые на себя обязательства с учетом имеющихся резервов и средств. Действие лицензии было приостановлено еще 21 мая.