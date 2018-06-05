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Банкам разрешили блокировать карты клиентов для защиты от хищений

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Госдума 5 июня в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект о предотвращении хищения денежных средств с банковских карт.

Согласно принятому документу, банк сможет приостанавливать денежный перевод на срок до двух дней, если появились подозрения, что операцию провели без согласия плательщика, говорится на сайте Госдумы.

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«Кредитные организации также смогут блокировать электронные средства платежей — электронные кошельки, предоплаченные банковские карты и мобильные приложения», — говорится в сообщении. 

Банк будет обязан сразу проинформировать клиента о своих подозрениях в хищении. В этом случае владелец счета сможет подтвердить верность операции или сообщить о попытке хищения. 

Кроме того, законопроект допускает возможность приостановить до пяти рабочих дней зачисление денежных средств на банковский счет получателя при получении от плательщика-юрлица уведомления о списании денежных средств без его согласия.

29 мая сообщалось, что менеджер по операционно-кредитной работе одного из банков Тюмени выкрала со счетов вкладчиков около 1 млн рублей. В 2017 году она оформила пять банковских карт на клиентов и перевела на них денежные средства с их счетов. Позже она сняла деньги и потратила их на свои нужды.

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