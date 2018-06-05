Банкам разрешили блокировать карты клиентов для защиты от хищений

Госдума 5 июня в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект о предотвращении хищения денежных средств с банковских карт.

Согласно принятому документу, банк сможет приостанавливать денежный перевод на срок до двух дней, если появились подозрения, что операцию провели без согласия плательщика, говорится на сайте Госдумы.

«Кредитные организации также смогут блокировать электронные средства платежей — электронные кошельки, предоплаченные банковские карты и мобильные приложения», — говорится в сообщении.

Банк будет обязан сразу проинформировать клиента о своих подозрениях в хищении. В этом случае владелец счета сможет подтвердить верность операции или сообщить о попытке хищения.

Кроме того, законопроект допускает возможность приостановить до пяти рабочих дней зачисление денежных средств на банковский счет получателя при получении от плательщика-юрлица уведомления о списании денежных средств без его согласия.

29 мая сообщалось, что менеджер по операционно-кредитной работе одного из банков Тюмени выкрала со счетов вкладчиков около 1 млн рублей. В 2017 году она оформила пять банковских карт на клиентов и перевела на них денежные средства с их счетов. Позже она сняла деньги и потратила их на свои нужды.