Воровать деньги с карт стали чаще, но берут меньше

Число интернет-краж с пластиковых карт выросло до 300 тыс., при этом размер суммарного ущерба от действий мошенников сократился до 1,05 млрд рублей с 1,08 млрд рублей, следует из данных компании «Информзащита» по итогам 2017 года. По мнению экспертов, снижение ущерба отмечено на фоне роста финансовой грамотности населения: для интернет-покупок россияне стали использовать карты с небольшим количеством денег на счете. По прогнозам «Информзащиты» вышеозначенная тенденция продолжится и в этом году: из-за повышения бдительности граждан объем ущерба от интернет-мошенников снизится, хотя число атак на карты вырастет.

Как говорится в исследовании компании «Информзащита» (есть в распоряжении «Известий»), число интернет-краж с карт в 2017 году достигло 300 тыс., а объем ущерба — 1,05 млрд рублей. Годом ранее мошенники скомпрометировали 267 тыс. карт, ущерб составил 1,08 млрд рублей ( 257,7 тыс. и 1,78 млрд рублей в 2015 году). Интернет-кражи с банковских карт составляют 90% всех незаконных списаний с карт, остальное — это офлайн-кражи, скимминг и так далее. В компании «Атак киллер», специализирующейся на кибербезопасности, подтвердили корректность данных оценок.

Рост числа атак на банковские карты россиян при одновременном снижении ущерба от действий мошенников в «Информзащите» объяснили тем, что граждане стали заводить больше карт и держать на них меньше денег, диверсифицируя свои расходы. В Локо-банке подтвердили, что граждане стали держать меньше денег на активных картах.

Справка «Известий» В ходе исследования были опрошены кредитные организации — партнеры «Информзащиты». Все они с 2013 года отчитываются перед Банком России об инцидентах, связанных с хищениями денег со счетов россиян (в том числе через интернет- и мобильный банк).

Ведущий специалист департамента анализа защищенности Digital Security Кирилл Воробьев считает, что происходящее говорит о росте финансовой грамотности населения. По его словам, люди перестали использовать свои основные карты (с наибольшим количеством средств) в ситуациях, где они не могут контролировать конфиденциальность данных «пластика». Например, всё больше граждан используют карты с небольшим количеством денег для оплаты покупок в незнакомых интернет-магазинах.

Эксперт направления противодействия мошенничеству центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет» Евгений Быковский отметил, что банки усиливают защиту счетов клиентов благодаря установке лимитов на рисковые операции. В системах противодействия мошенникам используются технологии, связанные с непрерывной обработкой большого потока данных, включая машинное обучение и нейронные сети, согласен Кирилл Воробьев.

Несмотря на усилия банкиров, число интернет-краж по прогнозам «Информзащиты» вырастет на 5% и по итогам текущего года достигнет 315 тыс. А суммарный ущерб снизится до 1 млрд рублей. В преддверии чемпионата мира по футболу – 2018 ожидается увеличение количества операций по картам и, как следствие, повышение активности мошенников, то есть число атак будет расти, предположил Евгений Быковский.

Мошенники становятся всё более изобретательными. В 2017 году появились новые схемы обмана граждан. Так, в социальных сетях мошенники представляются сотрудниками банков (предварительно создав копию профиля сотрудника кредитной организации) и выманивают информацию у доверчивых пользователей. Получив номер карты, они пытаются выудить у потенциальной жертвы другие данные карты, включая CVV-код. Гражданам следует быть осторожными и не сообщать данные своей карты малознакомым лицам. Необходимо также всегда помнить о том, что банковские сотрудники и работники органов власти никогда не запрашивают данные карт.