Сотрудница банка украла у вкладчиков 1 млн рублей в Тюмени

Жительница Тюмени воспользовалась своим служебным положением и выкрала со счетов вкладчиков около 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Было установлено, что 27-летняя менеджер по операционно-кредитной работе одного из банков Тюмени в период с 14 августа по 18 сентября 2017 года оформила пять банковских карт на клиентов и перевела на них денежные средства с их счетов. Затем она сняла эти деньги и потратила их на свои нужды, сообщает портал «Наш город».

Фигурантка уголовного дела была уволена с занимаемой должности. Женщина обвиняется в мошенничестве.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Прокурор утвердил обвинительное заключение и передал документы в суд для рассмотрения по существу.