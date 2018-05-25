Директора спортшколы в Липецке подозревают в мошенничестве

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора спортивной школы в Липецке. Она оставляла в качестве заместителя свою родственницу.

Факт мошенничества был выявлен в Толстовском районе. По данным полиции, директор школы на время своих ежегодных отпусков назначала исполняющей обязанности руководителя свою родственницу. Ей назначалась зарплата 14,9 тыс. рублей, при этом женщина фактически не работала.

Уголовное дело расследует местный отдел полиции, уточняет GOROD48.

Как сообщал портал iz.ru, в Пензенской области за мошенничество осужден мужчина, который уже отбывает наказание в колонии. Он звонил пенсионерам, представлялся внуком и просил помочь деньгами. Злоумышленнику удалось обмануть трех человек и похитить у них 49 тыс. рублей.