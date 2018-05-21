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В Пензе заключенный в колонии занимался телефонным мошенничеством

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Суд Пензенской области вынес приговор в отношении местного жителя, который в данный момент уже отбывает наказание в колонии. Его обвинили в телефонном мошенничестве. Кроме того, по делу проходила и знакомая заключенного.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», мужчина звонил пенсионерам и представлялся их внуком, рассказывая, что у него возникли проблемы и ему срочно нужны деньги. После того как пожилые люди соглашались перевести своему «родственнику» необходимые средства, с ними встречалась знакомая осужденного.

Таким образом, парочке удалось обмануть трех пенсионерок и выманить у них 49 тыс. рублей. План рухнул после того, как четвертая потенциальная жертва мошенников решила перезвонить своим настоящим родственникам. Выяснилось, что мужчина, просивший у нее денег, сказал неправду. Позже полиции удалось задержать девушку, забиравшую обычно деньги.

В итоге суд назначил мужчине четыре года лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Девушка получила два года условно. Кроме того, обвиняемые должны возместить ущерб двум потерпевшим, которые подали иски.

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