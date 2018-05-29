Адвоката с сообщником признали виновными в мошенничестве в Волжском

Волжский городской суд признал виновными в крупном мошенничестве по ч. 3 ст. 159 УК РФ адвоката и его знакомого. Общая сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

Как рассказал старший помощник регионального прокурора Оксана Черединина, было установлено два случая мошенничества. В обоих случаях подозреваемые предлагали урегулировать некоторые ситуации, забирали деньги и распоряжались ими по своему усмотрению, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

В первом случае они получили 600 тыс. рублей от местного жителя, который хотел прекратить возбуждение уголовного дела. Во втором случае они пообещали помочь в получении земельного участка за 700 тыс. рублей.

Вину подсудимые признали полностью. Адвокат был приговорен к трем годам лишения свободы, его напарник — к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Дело было расследовано СУ СКР по региону. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ.