ЦБ отозвал лицензию у Мосуралбанка

Банк России с 22 июня отозвал лицензию и Мосуралбанка. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 мая кредитная организация занимала 273-е место в российской банковской системе.

Ранее, 15 июня, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Воронеж».

25 мая стало известно, что Центробанк отозвал лицензию у хабаровского банка «Уссури». В работе кредитной организации были выявлены значительные нарушения. Банк «Уссури» занимал 275-е место по величине активов в банковской системе России.