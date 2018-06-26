Жена Андрея Дементьева назвала возможную причину смерти поэта

Жена советского и российского поэта Андрея Дементьева подтвердила информацию о его смерти. По словам супруги поэта Анны Пугач, наиболее вероятной причиной летального исхода стала инфекция.

При этом она попросила журналистов «не копаться в мелочах», передает «Интерфакс».

В интервью телеканалу РЕН ТВ супруга рассказала, что последние дни поэт чувствовал сильную слабость, но очень хотел дожить до своего 90-летия. Она отметила, что незадолго до смерти он успел собрать издание своих произведений.

«Он только 3 июня выступал на фестивале «Красная площадь», общался с читателями. Три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу», — рассказала Пугач журналистам «РИА Новости».

По ее словам, несмотря на плохое самочувствие, в Андрее Дементьеве до последнего сохранялась сила духа и любовь к жизни. Супруга поэта отметила, что его последним желанием было, чтобы похороны прошли в Твери или Москве.

10 июня стало известно об экстренной госпитализации Дементьева из-за проблем, которые возникли с работой внутренних органов. Позже поэт рассказал, что действительно посетил столичную больницу, где прошел медицинский осмотр.

Пять дней назад Дементьева выписали из больницы, так как его состояние улучшилось. Его жена рассказала, что поэт был госпитализирован в связи с простудой, а после выписки активно готовится к празднованию юбилея, который должен был отметить 20 июля в Твери.

Дементьев является автором более 50 книг стихов и остается одним из известнейших советских поэтов второй половины XX века. Среди самых известных его стихотворений — «Не смейте забывать учителей», «Не обижайтесь на детей», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку» и многие другие.

Его стихи легли в основу песен «Яблоки на снегу», «Натали», «А мне не надо от тебя», «Мы навек любовью ранены».