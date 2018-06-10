Поэт Андрей Дементьев попал в больницу в Москве

Известный российский и советский поэт Андрей Дементьев экстренно госпитализирован в Москве. У него возникли проблемы с работой внутренних органов. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Как позже рассказал сам Дементьев, он действительно посетил московскую больницу, где прошел осмотр у врачей.

«Я сейчас в клинике. Ничего серьезного. Просто провериться надо. Всё в порядке», — сказал он.

Андрей Дементьев — автор более 50 книг стихов, один из известнейших советских поэтов второй половины XX века. Среди его стихотворений — «Не смейте забывать учителей», «Не обижайтесь на детей», «Быть стариком — не простая штука», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку».

Также при участии Дементьева были опубликованы книги и сборники Евтушенко, Ахмадулиной, Вознесенского, Войновича, Окуджавы и многих других советских поэтов.

Его стихи, положенные на музыку, стали хитами: «Яблоки на снегу», «Натали», «А мне не надо от тебя», «Мы навек любовью ранены».