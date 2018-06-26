Больше, чем поэт

Известный поэт, публицист и редактор культового журнала «Юность» Андрей Дементьев скончался в Москве во вторник, 26 июня — об этом журналистам рассказала его вдова Анна Пугач. Всего было издано больше 50 книг со стихами Андрея Дементьева, около 100 из них положены на музыку. Его песни «Баллада о матери», «Яблоки на снегу», «Лебединая верность» пела вся страна. Кадры из жизни ушедшего поэта — в галерее портала iz.ru