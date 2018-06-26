Больше, чем поэт

Известный поэт, публицист и редактор культового журнала «Юность» Андрей Дементьев скончался в Москве во вторник, 26 июня — об этом журналистам рассказала его вдова Анна Пугач. Всего было издано больше 50 книг со стихами Андрея Дементьева, около 100 из них положены на музыку. Его песни «Баллада о матери», «Яблоки на снегу», «Лебединая верность» пела вся страна. Кадры из жизни ушедшего поэта — в галерее портала iz.ru
На весь экран
Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов
Андрей Дементьев известен не только своей поэтической деятельностью — он сотрудничал со многими изданиями, а в 1970-х пришел работать в известный журнал «Юность», который возглавил в 1981 году
На весь экран
Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов
Андрей Дементьев во время выступления, 1978 год
На весь экран
Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов
На вечере поэзии в Государственном концертном зале им. П.И. Чайковского, 1978 год
На весь экран
Фото: ТАСС/Николай Малышев
Советский поэт Андрей Дементьев выступает на международном гала-концерте, завершившем одну из первых советско-американских встреч — «Новое видение друг друга», — которая состоялась в 1987 году
На весь экран
Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
Благодаря его участию были опубликованы многие книги и сборники поэтов-шестидесятников: Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Булата Окуджавы и многих других. На фото: Андрей Дементьев и Белла Ахмадулина в 2002 году
На весь экран
Фото: Global Look Press
Андрей Дементьев — обладатель нескольких советских и российских государственных наград. В 2013 году он был награжден орденом Почета. На фото: церемония награждения в Кремле, 2013 год
На весь экран
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Родившись в Твери, Андрей Дементьев много сделал не только для развития литературного движения в стране и сохранения памяти об известных поэтах, но и для развития родного города. На фото: Андрей Дементьев (справа) и поэт Евгений Евтушенко на пресс-конференции, посвященной открытию памятника поэтам-шестидесятникам в Твери
На весь экран
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
В июне 2018-го стало известно, что поэт был госпитализирован в одну из столичных больниц, однако позднее его родственники рассказали, что поэт выписался из больницы и готовится к празднованию 90-летнего юбилея — оно должно было пройти 20 июля в Твери
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.