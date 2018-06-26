Скончался поэт Андрей Дементьев

Известный советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался в Москве на 90-м году жизни. Об этом во вторник, 26 июня, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Информацию о смерти агентству ТАСС подтвердила супруга поэта Анна Пугач.

10 июня сообщалось об экстренной госпитализации Дементьева из-за проблем с работой внутренних органов. Как позже рассказал сам поэт, он действительно посетил московскую больницу, где прошел осмотр у врачей.

21 июня жена Дементьева заявила «РИА Новости», что он выписался из больницы после профилактического лечения и чувствует себя хорошо. По ее словам, он был госпитализирован в связи с простудой. Она также отмечала, что поэт готовится к празднованию юбилея 20 июля в Твери.

Андрей Дементьев — автор более 50 книг стихов, один из известнейших советских поэтов второй половины XX века. Среди его стихотворений — «Не смейте забывать учителей», «Не обижайтесь на детей», «Быть стариком — не простая штука», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку».

Также при участии Дементьева были опубликованы книги и сборники Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Владимира Войновича, Булата Окуджавы и многих других советских поэтов.

Его стихи, положенные на музыку, стали хитами: «Яблоки на снегу», «Натали», «А мне не надо от тебя», «Мы навек любовью ранены».