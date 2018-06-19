Умер украинский поэт и политик Иван Драч

Украинский поэт Иван Драч скончался на 82-м году жизни в Киеве. Он завещал похоронить себя в родном селе, рядом с сыном Максимом.

Драч долго болел. Кинокритик Сергей Трымбач сообщил, что буквально накануне вечером говорил с женой поэта Марией Михайловной и «надежда оставалась». «Однако же случилось то, что случилось», — цитирует заявление кинокритика УНИАН.

Максим Драч, по информации агентства, скончался при невыясненных обстоятельствах в 2009 году. Ему было 44 года.

Драч начал писать стихи в 1960-х годах, некоторые из них были антисоветскими. В 1989 году вместе с диссидентами Вячеславом Черноволом и Михаилом Горынем он создал Народный рух Украины — первую официальную украинскую антисоветскую организацию, которую он возглавлял до 1992 года. Дважды избирался депутатом Верховной рады. Награжден званием Героя Украины и орденом Ярослава Мудрого V, IV и III степеней.

Летом 2017 года в интервью украинскому телеканалу «112» Драч заявил, что в 2014 году украинской армии надо было стрелять по крымчанам. «Если бы в Крыму погибли сто или даже тысяча этих людей, то, может быть, не было бы этого ужаса на Донбассе и не было бы этих сотен, тысяч смертей, которые есть», — цитирует его «РИА Крым».